МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Число случаев СOVID-19 в РФ выросло на 9 252 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 176 (12,7%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 044 459 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,18%. В России стартовала вакцинация животных от COVID

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 3274, Санкт-Петербурге — 840, Подмосковье — 746; наименьшее — в Туве — шесть, Магаданской области — пять, Еврейской автономной области — два. Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском и Ненецком автономных округах.

За сутки в России подтверждены 404 смерти с COVID-19, из них в Москве — 56, Санкт-Петербурге — 33, Нижегородской области — 15. За все время в России зарегистрировано 120 406 смертей с коронавирусом.

Выписаны 9 385 человек, за все время — 4 661 234. В частности, в Москве за прошедшие сутки выписано 2998 пациентов, в Санкт-Петербурге — 1172, Подмосковье — 633.