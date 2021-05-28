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https://1prime.ru/health/20210528/833778538.html
В России выявлено 9 252 новых случая СOVID-19
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Число случаев СOVID-19 в РФ выросло на 9 252 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 176 (12,7%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по... ПРАЙМ, 28.05.2021
оперштаб по борьбе с коронавирусом, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Число случаев СOVID-19 в РФ выросло на 9 252 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 176 (12,7%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 044 459 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,18%.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 3274, Санкт-Петербурге — 840, Подмосковье — 746; наименьшее — в Туве — шесть, Магаданской области — пять, Еврейской автономной области — два. Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском и Ненецком автономных округах.
За сутки в России подтверждены 404 смерти с COVID-19, из них в Москве — 56, Санкт-Петербурге — 33, Нижегородской области — 15. За все время в России зарегистрировано 120 406 смертей с коронавирусом.
Выписаны 9 385 человек, за все время — 4 661 234. В частности, в Москве за прошедшие сутки выписано 2998 пациентов, в Санкт-Петербурге — 1172, Подмосковье — 633.