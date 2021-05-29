МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9289, до 5 053 748, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Темп прироста составляет 0,18%. Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса в России

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 3241, Санкт-Петербурге — 846, Подмосковье — 750; наименьшее — в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области — по одному.

За сутки после COVID-19 выписаны 9250 человек, за все время — 4 670 484.

Подтверждена 401 смерть пациентов, в частности, в Москве — 61, Санкт-Петербурге — 41, Ростовской области — 18. За все время в России от COVID-19 скончалось 120 807 человек.