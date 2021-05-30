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Собянин объяснил всплеск коронавируса в Москве после майских праздников
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После майских праздников в Москве наблюдался всплеск выявлений и госпитализаций пациентов с коронавирусом, потому что многие все выходные провели на даче, дома и не хотели идти в... ПРАЙМ, 30.05.2021
covid-19, пандемия, москва, сергей собянин, новости, здоровье, общество
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. После майских праздников в Москве наблюдался всплеск выявлений и госпитализаций пациентов с коронавирусом, потому что многие все выходные провели на даче, дома и не хотели идти в поликлиники, а за помощью обратились, дождавшись рабочих дней, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Был весенний рост, он был объективный: это такой эпидемиологический сезон, когда осенью и весной мы наблюдаем рост любых простудных заболеваний, к этому и добавился ковид. После майских праздников как раз был всплеск выявлений и госпитализаций, потому что многие почти 10 дней находились на даче, дома и не очень хотели идти в поликлиники, больницы. И уже дождавшись рабочих дней, пришли со всем этим. Поэтому мы наблюдали определенный всплеск", — заявил Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в Москве, по данным на 29 мая, за сутки был выявлен 3241 случай COVID-19.