МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8 832, до 5 090 249, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 8 832 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1153 (13,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 090 249 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,17%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 2842, Санкт-Петербурге — 828, Подмосковье — 761.

Прироста COVID-19 за сутки нет в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ — 0%, 2. Еврейская автономная область — 0,02%, 3. Республика Тыва — 0,04%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 9 020 человек после COVID-19, за все время — 4 702 599, в частности, в Москве выписали 2 567 человек, в Санкт-Петербурге — 1000, в Подмосковье — 733.

Зарегистрированы 394 смерти с COVID-19, за все время — 122 267. В частности, в Москве скончались 60 человек, в Санкт-Петербурге — 36, в Нижегородской области — 18.