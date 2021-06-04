МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8 947 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1339 (15%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 108 129 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,18%. РФПИ надеется, что регистрация "Спутник V" не будет политизирована

Наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 — более 2,8 тысячи — за последние сутки зафиксировано в Москве, вторую позицию занимает Санкт-Петербург — там прирост составил свыше 830 случаев, на третьем месте Подмосковье с 766 случаями. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Республика Тыва — 0,02%; Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Северная Осетия-Алания — 0,05%. За сутки из всех субъектов РФ нет прироста случаев COVID-19 в Ненецком автономном округе.

Более 8,5 тысячи человек выписаны в России по выздоровлении от COVID-19 за последние сутки, с начала пандемии этот показатель превысил 4,7 миллиона. В частности, в Москве выписали 2 318 человек, в Санкт-Петербурге — 1 052, в Подмосковье — 748 человек.

За сутки умерло 377 человек с COVID-19, за все время — 123 037. В Москве умерло 58 человек, в Санкт-Петербурге — 37, в Ростовской области — 18.