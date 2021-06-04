С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Коллективный иммунитет против коронавируса в России может сформироваться к осени текущего года, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ гендиректор российской биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов. В России выявлено 8 947 случаев COVID-19

"В целом, коронавирус – он с нами, он никуда не ушел, и целью является достижение коллективного иммунитета. Сейчас мы понимаем, что необходимый уровень коллективного иммунитета может быть достигнут примерно, наверное, к концу лета – началу осени", — сказал Морозов.

В этом случае, продолжил он, потребность в вакцине против COVID-19 в России начнет снижаться. Сама Biocad занимается выпуском вакцины "Спутник V".

"Для нас очень важно сбалансировать и производственную программу, и закупки сырья и материалов, необходимых для производства вакцины, чтобы не иметь излишков на складах… Но, как мы видим, вакцину одобряют все больше и больше стран, поэтому мы с большим энтузиазмом смотрим на перспективы и, конечно, будем расширять производство в зависимости от потребностей наших партнеров", — заметил гендиректор компании.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.