С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Проведенные оргкомитетом Петербургского международного экономического форума 52 тысячи тестов на COVID позволили выявить около 500 положительных результатов, сообщил журналистам советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков

Отрицательный тест на COVID-19 был обязательным условием допуска журналистов, гостей и участников на площадку форума. Сдать его было необходимо за сутки до посещения. Организаторы и персонал в обязательном порядке прошли вакцинацию от коронавируса, также их обязали каждый день сдавать тест. Тестирование прошел и весь персонал гостиниц, где проживали участники и гости форума. В Санкт-Петербурге работает 51 специализированный пункт ПЦР-тестирования.

"Мы в рамках самого мероприятия провели 52 тысячи исследований на коронавирус, и, скажу вам, не зря: около 500 тестов были положительными", — сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции.

"Это не секрет, мы не делаем секреты ни из чего и не для кого. Те меры безопасности, которые мы принимали, оказались тем реальным вкладом, который форум внес в обеспечение мер по борьбе с пандемией в Петербурге", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.