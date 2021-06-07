МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. число случаев COVID-19 в РФ выросло на 9 429 до 5 135 866, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 9 429 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 294 (13,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 135 866 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,18%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за последние сутки — 3 266 — зафиксировано в Москве, далее идут Санкт-Петербург и Московская область — там отмечено 854 и 787 случаев соответственно.

"Распределение (суточных показателей заболеваемости) по субъектам: Москва — 3266, Санкт-Петербург — 854, Московская область — 787", — говорится в сообщении.

Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском и Ненецком автономных округах.

За сутки в России выписаны 6 756 человек после COVID-19, за все время выздоровели 4 743 202 человека, в частности, в Москве выписано 1 568 человек, в Санкт-Петербурге — 889, в Подмосковье — 636.

Подтверждены 330 смертей, за все время скончались 124 117 человек, в частности, в Москве скончались 59 человек, в Санкт-Петербурге — 40, в Нижегородской области — 13.