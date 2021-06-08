МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Число новых случаев коронавирусной инфекции в России наибольшее с 14 марта (9 977), общее число зарегистрированных случаев заболевания в стране выросло до 5 145 843, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно данным штаба, 14 марта в стране было зарегистрировано 10083 новых случаев.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 9 977 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 497 (15,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 145 843 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,19%.

Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве — 3817, Санкт-Петербурге — 846, Подмосковье — 776.

Наименьшее число отмечено в Магаданской области и Еврейской автономной области — по 4, Чукотском автономном округе — 1.

Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком автономном округе, из других субъектах РФ наименьший темп прироста — в Туве (0,04%), сообщили журналистам в оперативном штабе.

За сутки в России выписаны после выздоровления от коронавирусной инфекции 8883 человека, за все время — 4 752 085, в частности, в Москве выписаны 2018 человек, в Санкт-Петербурге — 1245, в Подмосковье — 932.

За сутки в подтверждены 379 смертей, за все время погибли 124 496 человек, в частности, в Москве — 62, Санкт-Петербурге — 49, Нижегородской области — 17.