МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Нормативное регулирование в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС) сводит на нет конкуренцию на рынке медицинских услуг и лишает граждан возможности выбора, говорится в материалах к ежегодному докладу бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту России. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе омбудсмена.

"Действующее нормативное регулирование в сфере обязательного медицинского страхования сводит на нет конкуренцию на рынке медицинских услуг и лишает граждан возможности выбора", — говорится в документе.

Общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере медицины Андрей Яновский, который готовил эту часть доклада, пояснил, что законы об ОМС и обязательном страховании устанавливают лишь общие критерии распределения объемов медицинской помощи. "Четкая и прозрачная процедура в них не закреплена, все зависит от субъективного решения территориальных комиссий. А представители частных медицинских организаций в состав таких комиссий не входят", — указал он.

"В результате частным клиникам отказывают в предоставлении объемов медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС. А если объемы и выделяют, то их размеры весьма ограничены по сравнению с государственными медицинскими учреждениями. При этом организация, работающая в системе ОМС, не имеет права отказывать пациентам, и вынуждена оказывать им медпомощь за свой счет, в дальнейшем взыскивая ее стоимость со страховых организаций в судебном порядке", — подчеркнул Яновский.

В материалах доклада также отмечается, что для соблюдения федерального законодательства, где прописано право пациента на выбор медицинской организации и принципа "деньги следуют за пациентом", необходимо создать понятные и прозрачные критерии распределения объемов медицинской помощи комиссией по разработке территориальной программы ОМС. Такие критерии предлагается включить в действующие Правила обязательного медицинского страхования.

Кроме того, органы власти субъекта зачастую включают в схемы маршрутизации пациентов только подведомственные им государственные учреждения — снова возникают ограничения конкуренции, снова пациент лишается права выбора, считает Яновский. ЦИАН: новая льготная ипотека позволит купить только 19% квартир в России

В докладе предлагается внести корректировки в статью 20 закона "Об обязательном медицинском страховании": предоставить частным медорганизациям возможность расходовать средства в соответствии с уставными целями, не ограничивать их в дальнейшем инвестировании, покрытии амортизационных исчислений, выплате дивидендов.

Аппарат Титова также считает необходимым разработать в рамках ОМС конкретный тариф с описанием признаков экстренной помощи, утвердить объемы медицинской помощи, выделенные протоколом, разработать процедуру выставления счета и прописать закрытый перечень документов, необходимых для оплаты.