МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Число зарегистрированных за минувшие сутки новых случаев COVID-19 в России составило 10 407, став наибольшим с 7 марта, общее число случаев заражения за время пандемии выросло до 5 156 250, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Накануне в РФ было зарегистрировано наибольшее число новых случаев коронавируса с 14 марта. Согласно данным статистики, 7 марта в стране было зарегистрировано 10 595 новых случаев болезни.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 10 407 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1682 (16,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 156 250 случаев новой коронавирусной инфекции. Темп прироста составляет 0,20%.

Число новых случаев COVID-19 в Москве наибольшее с 16 января и составляет 4124, следует из данных оперативного штаба.

Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший темп отмечен в Туве и составляет 0,04%.

За сутки в РФ выписаны 9814 пациентов после COVID-19, за все время после болезни поправились 4 761 899 человек, в частности, в Москве выписаны 2311 человек, в Санкт-Петербурге — 1631, в Подмосковье — 849.

За сутки в подтверждены 399 смертей, за все время — 124 895, в частности, в Москве скончались 58 человек, в Санкт-Петербурге — 48, в Нижегородской области — 19.