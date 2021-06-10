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Мурашко предупредил об угрозе развития пандемии COVID-19
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Угроза развития пандемии коронавируса еще сохраняется, надо ускорить формирование коллективного иммунитета к COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко... ПРАЙМ, 10.06.2021
иммунитет, covid-19, пандемия, минздрав, михаил мурашко, новости, здоровье, общество
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Угроза развития пандемии коронавируса еще сохраняется, надо ускорить формирование коллективного иммунитета к COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Несмотря на то, что угроза развития пандемии еще сохраняется, перед нами стоит задача ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу", — сказал Мурашко на конференции "ФармМедОбращение 2021".
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".