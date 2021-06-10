МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Число новых случаев COVID-19 в РФ наибольшее с 24 февраля — 11 699, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Общее число заболевших выросло до 5 167 949, темп прироста составляет 0,23%. Мурашко предупредил об угрозе развития пандемии COVID-19

Согласно данным статистики, 24 февраля в стране было зарегистрировано 11 749 новых случаев болезни.

В Москве выявлено 5245 новых случаев коронавируса, что является максимальным приростом с 15 января, когда в столице было зафиксировано 5534 случая новой коронавирусной инфекции.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 5245; 2. Санкт-Петербург — 859; 3. Московская область — 801", — говорится в сообщении. Европарламент предложил временно отменить патенты на вакцины против COVID

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области и Еврейской автономной области — по 6, Ненецком автономном округе — 3, Чукотском автономном округе — 1. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в пяти регионах РФ — 0,05%.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания — 0,05%, 2. Республика Адыгея, Чеченская Республика — 0,06%", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ выписаны 10 096 человек после лечения от COVID-19, за все время — 4 771 995. В частности, в Москве выписан 2671 пациент, в Санкт-Петербурге — 1386, Подмосковье — 810.

Подтверждены 383 смерти с COVID-19, из них в Москве — 63, Санкт-Петербурге — 43, Нижегородской области — 20. За все время в России от коронавируса скончалось 125 278 человек.