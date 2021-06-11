МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Число выявленных новых случаев COVID-19 в РФ за сутки оказалось наибольшим с 22 февраля — 12 505, общее число заболевших выросло до 5 180 454, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Накануне в РФ было зарегистрировано наибольшее число новых случаев коронавируса с 24 февраля — 11 699. Согласно данным статистики, 22 февраля в стране было зарегистрировано 12 604 новых случаев болезни.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 12 505 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 218 (17,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 180 454 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,24%.

Наибольшее с 14 января число новых случаев коронавируса выявлено в Москве — 5853, сообщили журналистам в оперативном штабе.

За сутки не зафиксировано прироста заболевших коронавирусом в Чукотском автономном округе, наименьший прирост в Туве — 0,04%.

За сутки выписаны 10 188 человек после лечения, за все время — 4 782 183.

Подтверждены 396 смертей с COVID-19, за все время — 125 674, в частности, в Москве скончались 60 человек, в Санкт-Петербурге — 45, в Нижегородской области — 18, сообщили журналистам в оперативном штабе.