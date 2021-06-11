МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Роспотребнадзор предлагает отменить требование для привитых или имеющих антитела россиян о двукратном тестировании на COVID-19 при пересечении границы, соответствующий проект изменений, вносимых в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"При наличии завершенного курса вакцинации против COVID-19 или приобретенного иммунитета в результате перенесенного заболевания COVID-19 двукратное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР не требуется",- говорится в проекте. Китай продолжает атаковать биткоин

При этом обязательным является размещение на едином портале Госуслуг информации о наличии вакцинации против COVID-19 или результатов исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования, уточняется в документе.

Гражданам государств — членов Евразийского экономического союза с 1 июля 2021 года при пересечении границы Российской Федерации нужно сдать тест на COVID-19 не ранее чем за 3 дня до прибытия в Россию и подтвердить наличие отрицательного результата через приложение "Путешествую без COVID-19 ", поясняется в документе.