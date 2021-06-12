МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Число выявленных новых случаев COVID-19 в РФ за сутки оказалось наибольшим с 15 февраля — 13 510, общее число заболевших выросло до 5 193 964, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Накануне в РФ было зарегистрировано наибольшее число новых случаев коронавируса с 22 февраля — 12 505.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 13 510 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 170 (16,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 193 964 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,26%.

Наибольшее с 26 декабря число новых случаев коронавируса выявлено в Москве — 6701, сообщили журналистам.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области — пять, Ненецком автономном округе — три, Чукотском автономном округе — один.

За сутки в РФ выписаны 9 986 человек после лечения от COVID-19, за все время — 4 792 169.

Подтверждены 399 смертей от COVID-19, за все время — 126 073, в частности, в Москве скончались 67 человек, в Санкт-Петербурге — 45, в Нижегородской области — 18.