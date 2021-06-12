МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что к 15 сентября будет готова детская вакцина от коронавируса.

Путин в День России вручил государственные премии и наградил героев труда в Кремле. Госпремия в области науки и технологий за 2020 год была присуждена создателям вакцины от коронавируса "Спутник V", в их числе и Гинцбургу. После церемонии награждения президент отдельно пообщался со всеми лауреатами в неформальной обстановке, за бокалом шампанского. Речь в беседе зашла и о процессе вакцинации от COVID-19. Президент поинтересовался у директора центра Гамалеи, когда появится детская прививка.

"Спасибо за вопрос. Неожиданно, но как будто бы мы то обещание, которое вам из Ярославля давали, выполним. Может быть, где-то не к 1 сентября будет, но к 15 сентября будет", — ответил Гинцбург.

Он отметил, что создатели препарата "три месяца потратили, уговаривая контрольные органы", чтобы можно было провести эти процедуры ускоренно.

"Три месяца. Но сейчас уговорили, буквально вчера-позавчера. И к 15 сентября, максимум — к 20 сентября, будет зарегистрирована", — заверил директор центра.

Однако применение препарата будет иметь ограничение по возрасту, уточнил он. В Москве прекращают ночную работу кафе, бары, рестораны и ночные клубы

"Одно "но" есть: там дети 15-17 лет. Везде за границей — сколько я ни кричал, ни говорил, — соответственно, 12-17 лет. Надо учитывать тот опыт, и ну хотя бы 14-13 лет, чтобы сразу можно было начать вакцинировать. Здесь у меня не хватает — я не знаю, чего, — может быть, веса для того, чтобы пробить", — отметил Гинцбург.

Путин уточнил: "Но маленьких нет пока, да?". Глава центра Гамалеи в ответ подтвердил, что маленьким детям эту прививку сделать нельзя.