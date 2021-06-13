МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Число выявленных новых случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 14 723, общее число заболевших выросло до 5 208 687, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 14 723 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 373 (16,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 208 687 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,28%.

Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции — 7 704 — зафиксировано в Москве, далее идут Подмосковье и Санкт-Петербург с показателями 953 и 862 случая соответственно.

Наименьшее число новых случаев заражения — шесть, пять и один случай соответственно — отмечено в Еврейской автономной области, Магаданской области и Чукотском автономном округе.

За сутки в России выписаны 9 166 человек после лечения от COVID-19, за все время — 4 801 335, сообщили журналистам в оперативном штабе.

За сутки в подтверждены 357 смертей, за все время — 126 430, в частности, в Москве скончались 69 человек, в Санкт-Петербурге — 48, в Нижегородской области — 19.