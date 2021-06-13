МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Москва запускает программу стимулирования вакцинации от коронавируса для граждан старше 18 лет — они могут поучаствовать в розыгрыше автомобиля. Число новых случаев COVID-19 в России выросло на 14 723

"У нас уже работает программа поощрений для москвичей 60+, которые сделали прививку. Теперь мы запускаем дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет", — написал Собянин в своем блоге.

Он отметил, что с 14 июня по 11 июля граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей. Раз в неделю будут разыгрываться пять машин стоимостью примерно 1 миллион рублей.