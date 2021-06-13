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Москва запускает новую программу стимулирования вакцинации
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Москва запускает программу стимулирования вакцинации от коронавируса для граждан старше 18 лет — они могут поучаствовать в розыгрыше автомобиля. "У нас уже работает программа... ПРАЙМ, 13.06.2021
сергей собянин, пандемия коронавируса, москва, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Москва запускает программу стимулирования вакцинации от коронавируса для граждан старше 18 лет — они могут поучаствовать в розыгрыше автомобиля.
"У нас уже работает программа поощрений для москвичей 60+, которые сделали прививку. Теперь мы запускаем дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет", — написал Собянин в своем блоге.
Он отметил, что с 14 июня по 11 июля граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей. Раз в неделю будут разыгрываться пять машин стоимостью примерно 1 миллион рублей.