МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Оригинальные варианты мутаций коронавируса есть в России, в частности в Москве, их свойства и отличия от других штаммов в настоящее время изучаются, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Число новых случаев COVID-19 в России выросло на 14 723

"То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно. Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем", — сказал Гинцбург.

Ранее замдиректора центра Гамалеи Денис Логунов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что могут появиться "московские" штаммы коронавируса, президент заявил, что обсуждал эту тему.