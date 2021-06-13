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Гинцбург рассказал об оригинальных мутациях COVID-19 в России
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Оригинальные варианты мутаций коронавируса есть в России, в частности в Москве, их свойства и отличия от других штаммов в настоящее время изучаются, заявил РИА Новости директор... ПРАЙМ, 13.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Оригинальные варианты мутаций коронавируса есть в России, в частности в Москве, их свойства и отличия от других штаммов в настоящее время изучаются, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно. Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем", — сказал Гинцбург.
Ранее замдиректора центра Гамалеи Денис Логунов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что могут появиться "московские" штаммы коронавируса, президент заявил, что обсуждал эту тему.