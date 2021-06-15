МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Третья волна коронавируса будет длиться минимум месяц, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков. Мишустин напомнил о рисках распространения коронавируса

Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 14 185, до 5 236 593. Наибольшее количество выявлено в Москве — 6805, Подмосковье — 1135, Санкт-Петербурге — 902.

Ранее Тимаков заявил, что третья волна COVID началась в апреле, "учитывая рост заболеваемости, если не будут соблюдаться меры и не будут дополнительные мероприятия по противодействию вирусу проводиться, то мы увидим рост, сопоставимый с осенью".

"Неоднократно предупреждали, что третья волна начинается, и нужно быть предельно внимательным, чтобы не заболеть коронавирусом, соблюдать хотя бы элементарные меры профилактики, которые рекомендует Роспотребнадзор", — заявил Тимаков. ВОЗ заявила о снижении числа случаев заражения COVID в мире

При этом коронавирус, по словам инфекциониста, уже адаптируется под существующие условия, более активно заражает и обходит иммунные барьеры.

"И то, что мы сейчас видим, — абсолютно логичное нарастание третьей волны. Боюсь, что минимум месяц она будет тянуться. Потому что вирус приобретает свойство не только легче передаваться от человека к человеку, но и передаваться в условиях нашего лета… Сейчас те, кто к вирусу восприимчив, останется к нему восприимчив", — добавил Тимаков.