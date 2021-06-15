МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 14 185, до 5 236 593, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Цена жилья в Москве пробила психологическую отметку

Накануне в РФ был зарегистрирован 13 721 новый случай заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 14 185 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2124 (15,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 236 593 случаев коронавируса. Темп прироста составляет 0,27%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве — 6805, Подмосковье — 1135, Санкт-Петербурге — 902.

Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%, 2. Магаданская область, Республика Тыва, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика 0,06%", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ выписаны 8 597 человек после лечения от COVID-19, за все время — 4 818 244. В частности, в Москве — 3045, Санкт-Петербурге — 913, Подмосковье — 885.

За сутки в России подтверждены 379 смертей с COVID-19, за все время — 127 180, в том числе в Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом, Санкт-Петербурге — 53, Нижегородской области — 20.