МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%, сообщил журналистам во вторник мэр столицы Сергей Собянин. Инфекционист рассказал, когда закончится третья волна коронавируса

"За последние дни мы видим взрывной рост диагностики COVID, около 80%, и на 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы…. (Москвичи) начали расслабляться, считают, что все уже прошло. COVID имеет коварную историю, видим, как в Европе взлет идет: месяца полтора тому назад была вспышка очень серьезная, а сегодня у нас подъем, причем очень большой. Он больше, чем, скажем, в апреле-мае того года, когда мы впервые столкнулись с этим, и практически уже достиг декабрьского пика, который был в конце прошлого года. Уверен, что победим", — сказал Собянин в ходе посещения коронавирусного стационара в городской клинической больнице №15 им. О. М. Филатова на Вешняковской улице.

Как добавил главврач клиники Валерий Вечорко, врачи ГКБ №15 за четыре месяца работы в "обычном режиме" приняли более 22 тысяч пациентов и хотели бы работать так и дальше, но вынуждены вновь перепрофилироваться. "Основной посыл (к москвичам должен быть), на мой взгляд, — это вакцинация. Говорю как доктор. Чем больше мы будем вакцинировать, тем быстрее мы с этим (эпидемией коронавируса) справимся", — сказал Вечорко.

Мэр столицы подчеркнул, что во время нерабочих дней москвичам необходимо максимально сократить контакты, чтобы прервать цепочку и рост заболеваемости. "Еще более важно в эти дни посетить пункты вакцинации. Они все работают, все доступны, поэтому приглашаем москвичей принять активное участие и сделать прививку. Вы защитите и себя, и своих близких", — сказал Собянин. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 14 185

Также он сообщил журналистам, что в Москве из-за ситуации с коронавирусом дополнительно развернуто 4 тысячи коек для лечения пациентов с COVID-19. Общее количество таких коек в столице достигло 16 тысяч.

Мэр Москвы 12 июня объявил в столице дни с 15 по 19 июня нерабочими в связи с подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией. "Длинные выходные" продлятся в общей сложности девять дней — с 12 по 20 июня, и в этот период в городе будут действовать дополнительные ограничения.