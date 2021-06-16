МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, определяющий механизм и порядок реализации постановления Главного санитарного врача по Москве об обязательной вакцинации в сфере услуг. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 13 397

Ранее в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве Главный санитарный врач по Москве принял постановление об обязательной вакцинации сотрудников сферы торговли и услуг.

Согласно указу Мэра Москвы "О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ", до 1 июля будет создана информационная система, позволяющая контролировать процесс вакцинации в соответствии с постановлением.

Кроме того, Департамент здравоохранения Москвы должен определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках. Ведомство также утвердит порядок установления и подтверждения у гражданин показаний для освобождения от прививки против COVID-19. В Подмосковье объявили обязательную вакцинацию для некоторых граждан

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию. Ситуация с коронавирусом в Москве развивается драматически, в больницах лежат более 12 тысяч человек, сообщил Собянин в своем личном блоге.

"Москва находится на перепутье всех дорог. Именно по нам приходятся самые страшные удары пандемии. Именно поэтому нам в первую очередь нужна надежная защита от опасной болезни, от гибели тысяч москвичей. Такая защита есть — это вакцинация", — заключил Сергей Собянин.