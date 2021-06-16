МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила руководителям организаций до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса 60% от числа сотрудников, обязательной вакцинации подлежат работники сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ведомства. Москва вводит обязательную вакцинацию в сфере услуг

"Постановляю руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории города Москвы… в срок до 15.07.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15.08.2021 — вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников", — говорится в распоряжении.

Также работодатели должны усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

Вакцинации должны быть подвержены сотрудники сферы торговли, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов; бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг; общественного питания; клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи; многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. В Подмосковье объявили обязательную вакцинацию для некоторых граждан

Помимо этого привиться должны сотрудники транспорта общего пользования, такси; образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания; жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, а также культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти; досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);

Также привиться должны сотрудники детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах; театров, кинотеатров, концертных залов; массовых физкультурных, спортивных мероприятий.

И привиться нужно государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы города Москвы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы города Москвы, работникам органов власти города Москвы и подведомственных им организаций.