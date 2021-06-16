МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Бизнес поддержит обязательную вакцинацию от коронавируса в сфере услуг в Москве, если она станет альтернативной ограничениям в работе бизнеса, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Москва вводит обязательную вакцинацию в сфере услуг

Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила руководителям организаций до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса 60% от числа сотрудников, обязательной вакцинации подлежат сотрудники сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.

"Если сплошная вакцинация станет альтернативой ограничениям в работе, бизнес, безусловно, всецело поддержит такой подход. Думаю, противника этой меры найти будет трудно", — считает Титов. Его слова приводит пресс-служба.

"Что касается готовности предпринимателей в сфере услуг к вакцинации, то реальное обеспечение кампании лежит не на них, а на правительстве Москвы. От предпринимателей требуется лишь правильно составить отчетность. Надеюсь, процедура ее заполнения и отправки будет организована без сбоев и не приведет к осложнениям, штрафам и так далее", — выразил надежду омбудсмен.