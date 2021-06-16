2021-06-16T13:47:00+03:00
2021-06-16T13:48:20+03:00
2021-06-16T13:47:00+03:00
2021
https://1prime.ru/health/20210616/833944271.html
Бизнес поддержит обязательную вакцинацию как альтернативу ограничениям
Здоровье
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Бизнес поддержит обязательную вакцинацию от коронавируса в сфере услуг в Москве, если она станет альтернативной ограничениям в работе бизнеса, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов... ПРАЙМ, 16.06.2021
вакцинация, covid-19, пандемия, борис титов, бизнес, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83223/08/832230861.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83223/08/832230861.jpg
https://1prime.ru/images/83223/08/832230860.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83223/08/832230860.jpg
https://1prime.ru/images/83223/08/832230859.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83223/08/832230859.jpg
https://1prime.ru/health/20210616/833943134.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Бизнес поддержит обязательную вакцинацию от коронавируса в сфере услуг в Москве, если она станет альтернативной ограничениям в работе бизнеса, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила руководителям организаций до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса 60% от числа сотрудников, обязательной вакцинации подлежат сотрудники сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.
"Если сплошная вакцинация станет альтернативой ограничениям в работе, бизнес, безусловно, всецело поддержит такой подход. Думаю, противника этой меры найти будет трудно", — считает Титов. Его слова приводит пресс-служба.
"Что касается готовности предпринимателей в сфере услуг к вакцинации, то реальное обеспечение кампании лежит не на них, а на правительстве Москвы. От предпринимателей требуется лишь правильно составить отчетность. Надеюсь, процедура ее заполнения и отправки будет организована без сбоев и не приведет к осложнениям, штрафам и так далее", — выразил надежду омбудсмен.