Ресторанные сети поддержат вакцинацию сотрудников в Москве
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Ресторанные сети поддержат решение властей Москвы об обязательной вакцинации сотрудников, заявили РИА Новости опрошенные организации.
Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила руководителям организаций до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса 60% от числа сотрудников, обязательной вакцинации подлежат сотрудники сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.
"С начала вакцинации "Росинтер" ведет разъяснительную работу с сотрудниками, и мы продолжим и усилим ее, будем убеждать каждого сотрудника, у кого нет противопоказаний по вакцинации", — сказал в пресс-службе "Росинтер Ресторантс Холдинг" (управляет сетями "IL Патио", "Планета Суши", развивает по франшизе TGI Fridays и Costa Coffee).
Пресс-служба сети кафе "Шоколадница" в свою очередь сообщила, что компания планирует исполнять указания властей и соблюдать обозначенные сроки по вакцинации сотрудников.
"Мы понимаем, что наверняка некоторые сотрудники откажутся вакцинироваться и в добровольном порядке покинут ряды нашей компании. Это, безусловно, станет новым вызовом для нас в отношении нехватки персонала и новой экономической нагрузкой на бизнес соответственно", — добавили в пресс-службе компании.
https://1prime.ru/health/20210616/833948155.html