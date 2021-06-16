МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Ресторанные сети поддержат решение властей Москвы об обязательной вакцинации сотрудников, заявили РИА Новости опрошенные организации. Роспотребнадзор Москвы поручил компаниям привить 60% сотрудников

Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила руководителям организаций до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса 60% от числа сотрудников, обязательной вакцинации подлежат сотрудники сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.

"С начала вакцинации "Росинтер" ведет разъяснительную работу с сотрудниками, и мы продолжим и усилим ее, будем убеждать каждого сотрудника, у кого нет противопоказаний по вакцинации", — сказал в пресс-службе "Росинтер Ресторантс Холдинг" (управляет сетями "IL Патио", "Планета Суши", развивает по франшизе TGI Fridays и Costa Coffee).

Пресс-служба сети кафе "Шоколадница" в свою очередь сообщила, что компания планирует исполнять указания властей и соблюдать обозначенные сроки по вакцинации сотрудников.

"Мы понимаем, что наверняка некоторые сотрудники откажутся вакцинироваться и в добровольном порядке покинут ряды нашей компании. Это, безусловно, станет новым вызовом для нас в отношении нехватки персонала и новой экономической нагрузкой на бизнес соответственно", — добавили в пресс-службе компании.