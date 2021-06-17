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Назван срок ревакцинации после "ЭпиВакКороны"
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Глава центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что ревакцинация после "ЭпиВакКороны" может понадобиться через 9-12 месяцев. "В рамках клинических исследований первой и второй фазы... ПРАЙМ, 17.06.2021
эпиваккорона, вакцина, вакцинация, новости, здоровье, общество
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Глава центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что ревакцинация после "ЭпиВакКороны" может понадобиться через 9-12 месяцев.
"В рамках клинических исследований первой и второй фазы мы показали, что по состоянию на 6 месяцев антитела сохраняются у 100% добровольцев, по состоянию на 9 месяцев уже есть добровольцы, у которых не детектируются антитела. На основании полученных данных может приниматься решение о необходимости ревакцинации спустя 9-12 месяцев после вакцинации "ЭпиВакКороной", — сказал Максютов.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи ("Спутник V"), вакцина "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" стала второй, зарегистрированной в РФ. Также в России создана вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН, а в начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины — "Спутник Лайт".