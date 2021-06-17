МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк опроверг информацию о том, что власти города якобы рассматривают введение повторного локдауна. Москва готовится ввести новый локдаун

Ранее издание Forbes со ссылкой на источники сообщило, что из-за роста числа заболевших коронавирусом власти Москвы якобы рассматривают возможность введения нового локдауна, но решение пока не принято.

"Это бред какой-то, я ничего об этом не слышал ", — сказал Немерюк радиостанции "Говорит Москва".