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2021
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Власти Москвы ответили на сообщения о новом локдауне
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Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк опроверг информацию о том, что власти города якобы рассматривают введение повторного локдауна. Ранее издание... ПРАЙМ, 17.06.2021
локдаун, covid-19, пандемия, москва, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк опроверг информацию о том, что власти города якобы рассматривают введение повторного локдауна.
Ранее издание Forbes со ссылкой на источники сообщило, что из-за роста числа заболевших коронавирусом власти Москвы якобы рассматривают возможность введения нового локдауна, но решение пока не принято.
"Это бред какой-то, я ничего об этом не слышал ", — сказал Немерюк радиостанции "Говорит Москва".