КАЗАНЬ, 18 июн — ПРАЙМ. Рост заболевания коронавирусом связан с появлением новых штаммов, мутацией вируса, заявил РИА Новости заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

"Безусловно, вирус мутирует, тут появляются и "британский", и "индийский" штаммы, и "московский" штамм. Поэтому, конечно, распространение идет за счет появления новых штаммов и мутирующих штаммов", — сказал Гриднев.

По его словам, сегодня единственный способ остановить пандемию — массовая вакцинация, которая позволит прервать цепочку распространения инфекции.