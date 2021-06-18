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Рост заболевания коронавирусом связан с появлением новых штаммов, мутацией вируса, заявил РИА Новости заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев. "Безусловно, вирус... ПРАЙМ, 18.06.2021
covid-19, пандемия, минздрав, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КАЗАНЬ, 18 июн — ПРАЙМ. Рост заболевания коронавирусом связан с появлением новых штаммов, мутацией вируса, заявил РИА Новости заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.
"Безусловно, вирус мутирует, тут появляются и "британский", и "индийский" штаммы, и "московский" штамм. Поэтому, конечно, распространение идет за счет появления новых штаммов и мутирующих штаммов", — сказал Гриднев.
По его словам, сегодня единственный способ остановить пандемию — массовая вакцинация, которая позволит прервать цепочку распространения инфекции.