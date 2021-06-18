МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Причиной роста заболеваемости COVID-19 в России стали тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации и коварство самой инфекции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Москва зафиксировала новый рекорд заболеваемости COVID

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова связала рост заболеваемости коронавирусной инфекцией с "тотальным нигилизмом" по отношению к защитным мерам.

"Согласны абсолютно", — ответил Песков на вопрос журналистов о том, согласны ли в Кремле с такой оценкой причин сложившейся ситуации.

Также, по мнению пресс-секретаря президента, всплеску заболеваемости способствовал низкий уровень вакцинации. "Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации, ну и, кроме того, также коварство самой инфекции тоже нельзя забывать", — отметил он.

При этом пресс-секретарь президента РФ назвал полной глупостью слова о провале работы по борьбе с коронавирусом в России, заявив, что страна действительно отстает по темпам вакцинации от многих государств, но для проведения прививочной кампании созданы все условия. Собянин призвал начать ревакцинацию от коронавируса

"Это полная глупость. Я не знаю, кто это говорит, но, как минимум, это невежда", — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать звучащие мнения о том, что борьба с COVID в России провалена на государственном уровне и что сейчас страна находится среди лидеров по заболеваемости в мире.

"Другое дело — да, мы отстаем по темпам вакцинации, по сравнению со многими странами отстаем. Здесь мы мало преуспели, но не потому что чего-то не хватает. Всего более чем хватает и более чем достаточно. Все это было обеспечено, вся инфраструктура создана несколько месяцев тому назад", — заявил он.

Президент России Владимир Путин самым тщательным образом отслеживает ситуацию с коронавирусом по стране, сейчас это самое важное, добавил Песков.

"Естественно, это тема для постоянного мониторинга главы государства. Глава государства ежедневно получает доклады и по линии правительственного штаба, и по линии руководителей регионов, поэтому самым тщательным образом он отслеживает ситуацию, сейчас это самое важное", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, известна ли реакция Путина на взрывной рост заболеваемости коронавирусом.

Отвечая на уточняющий вопрос, скажется ли это на графике президента, он добавил, что пока никаких изменений в графике президента нет. "Он активно работает, вы это видите. Поездки по стране будут обязательно, но когда, мы своевременно будем вам сообщать", — подчеркнул Песков.