МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сконцентрировать все усилия и ресурсы для борьбы с коронавирусом и наращивания темпов вакцинации, отметив, что Россия продолжает разрабатывать новые вакцины. Путин призвал освободить многодетные семьи от налога с продажи квартир

"Сейчас наша общая задача — сконцентрировать все усилия, все ресурсы, чтобы защитить граждан от коронавируса и его последствий. В первую очередь необходимо наращивать темпы вакцинации, все возможности для этого у нас есть", — сказал Путин в своем обращении к медицинским работникам в их профессиональный праздник.

"Россия сегодня обладает четырьмя собственными вакцинами от коронавируса, а разработка новых вакцин, лекарственных препаратов продолжается. И, конечно, несмотря на всю сложность текущей ситуации, нужно расширить программы диспансеризации, обеспечивать современную помощь больным сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями", — добавил глава государства.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".