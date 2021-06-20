МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Россияне в условиях борьбы с пандемией коронавируса стали тратить больше средств на заботу о здоровье и укрепление иммунитета, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), его результаты есть в распоряжении РИА Новости.

В рамках исследования аналитики изучили статистику трат категории "Здоровье" по картам банка за пять месяцев 2021 года и сравнили их с аналогичными данными за 2020 год.

"Общий средний чек покупок по картам в категории "здоровье" за пять месяцев 2021 года вырос на 24% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 1 441 рубль", — выяснили авторы исследования.

Самый низкий средний чек в категории "здоровье" отмечен с января по май текущего года у лидеров рейтинга – аптек. Относительно пяти месяцев 2020 года покупать для профилактики и лечения лекарства и витамины стали на более крупные суммы – чек одной покупки вырос на 6%.

На втором месте по общему количеству операций – услуги больниц. В условиях пандемии спрос на платные скорые, дополнительные анализы или госпитализацию в частных клиниках у россиян оказался выше обычного. При этом относительно января-мая прошлого года, на которые выпал период значительного заполнения больниц в разгар карантина, чек в этой категории снизился почти на 2%.

Самый заметный рост среднего чека показали услуги практикующих врачей, оказавшихся на третьем месте рейтинга. "Судя по всему, благодаря актуальности визитов к профильным специалистам в клиниках в условиях пандемии и, к примеру, лечения последствий перенесенного ковида, чек в текущем году вырос относительно января-мая 2020 года на 23%", — отмечают аналитики. Молодежь заработала миллиарды долларов в сети, рассказало издание

Как показала статистика, средние чеки мужчин в аптеках, на оплату услуг частных врачей, стоматологов и оптику больше, чем у женщин. Соотношение чеков января-мая 2021 года выглядит следующим образом: 1 485 рублей против 1 397 рублей.

Заметнее всего как у женщин, так и у мужчин, выросли чеки на визиты к практикующим врачам. "Женский" чек за пять месяцев текущего года увеличился на 20% относительно аналогичного периода 2020 года и составил 3 732 рубля. При этом у мужчин он составил 4 497 рублей и вырос на 26% по сравнению с январем-маем 2020 года.