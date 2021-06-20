МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 17 611, до 5 316 826, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 17 611 в 85 регионах", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 316 826 случаев заболевания. Темп прироста COVID-19 составляет 0,33%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге — соответственно 8 305, 1 638 и 1 019, сообщили журналистам в оперативном штабе.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономном округах — соответственно семь, три и один случай.

За сутки в России выписаны 8 629 человек после лечения от COVID-19, в частности, в Москве выписаны 2 945 человек, в Подмосковье — 955, в Санкт-Петербурге — 439. За весь период выписано по выздоровлении — 4 869 972

Суточный прирост смертности от COVID-19 в России составил 450 случаев, за время пандемии от коронавируса умерли 129 361 россиян. Наибольшее число смертей пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге — 81 и 73 случая соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.