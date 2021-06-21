МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Власти Москвы не отмечают улучшений в ситуации с коронавирусом в столице, сообщила журналистам заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Число случаев COVID-19 в России выросло на 17 378

"К сожалению, мы не отмечаем улучшений в ситуации с коронавирусом в городе",- сообщила Ракова.

Ранее в Московской области было выявлено рекордное за всю пандемию число заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки.