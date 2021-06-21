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Власти оценили ситуацию с коронавирусом в Москве
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Власти Москвы не отмечают улучшений в ситуации с коронавирусом в столице, сообщила журналистам заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам социального развития... ПРАЙМ, 21.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Власти Москвы не отмечают улучшений в ситуации с коронавирусом в столице, сообщила журналистам заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"К сожалению, мы не отмечаем улучшений в ситуации с коронавирусом в городе",- сообщила Ракова.
Ранее в Московской области было выявлено рекордное за всю пандемию число заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки.