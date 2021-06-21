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В Подмосковье выявили рекордное за всю пандемию число случаев COVID-19
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В Московской области число заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки составило 1,8 тысячи. Это — максимальный показатель с начала пандемии, рассказала в понедельник министр... ПРАЙМ, 21.06.2021
подмосковье, covid-19, пандемия, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. В Московской области число заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки составило 1,8 тысячи.
Это — максимальный показатель с начала пандемии, рассказала в понедельник министр здравоохранения и заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.
"Количество выявлений в сутки достигло 1,8 тысячи человек, это наш абсолютный рекорд", — отметила она.
"Ни за первую, ни за вторую волну пандемии у нас не было такого прироста по выявлению заболеваемости за день", — пояснила Стригункова в ходе оперативного совещания главы Подмосковья Андрея Воробьева с региональными министрами и главами городских округов.
Министр отметила, что за прошедшую неделю — с 14 по 20 июня — в Подмосковье для больных COVID-19 развернули порядка 2 тысяч коек.
Среднесуточная госпитализация в регионе составила чуть более 1 тысячи человек, увеличившись на 1% по сравнению в показателем двухнедельной давности. Возраст госпитализированных — от 20 до 29 лет.