МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Минздрав выработал определенные подходы по ревакцинации населения от коронавируса — в период эпидподъема нужно будет делать прививку через 6 месяцев, при спокойной ситуации с инфекцией — раз в год, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Путин заявил, что угроза коронавируса в России еще не отступила

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

При этом сдавать тесты на антитела после вакцинации от коронавируса каждый день не нужно, ревакцинация даст необходимую защиту от инфекции, уточнил Мурашко в эфире канала "Россия 24".

"Не нужно ходить каждый день проверять какой у вас уровень антител, бессмысленно. Именно задача по ревакцинации в установленные сроки является наиболее оптимальной", — сказал он.

Вакцину "ЭпиВакКорона" можно использовать для ревакцинации сколько угодно раз, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ГНЦ "Вектор".

"Состав вакцины "ЭпиВакКорона" создает возможность её использования для ревакцинации — без ограничения по их числу. Такая ревакцинация является безопасной и призвана повысить показатели иммунитета к COVID-19 до оптимальных значений и далее поддерживать их для обеспечения постоянной защиты", — говорится в сообщении.

Ранее в Кремле заявили, что считают повторную вакцинацию от COVID-19 неизбежной.