МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Российская вакцина "Спутник V" точно дает защиту от коронавируса на 6 месяцев, есть уже достаточное количество данных об этом, заявил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин. Гинцбург рассказал, каким препаратом можно ревакцинироваться от COVID-19

"У нас есть достаточно уже данных, что в течение полугода иммунитет точно сохраняется, чтобы его обновить к определённому эпидподъему хорошо бы ревакцинироваться, сейчас готовятся эти рекомендации",- сказал Гущин в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE".

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Минздрав выработал определенные подходы по ревакцинации населения от коронавируса — в период эпидподъема нужно будет делать прививку через шесть месяцев, при спокойной ситуации с инфекцией — раз в год.

"Спутник V" практически на 100% защищает от тяжелых и летальных случаев болезни, несмотря на новые штаммы коронавируса, добавил разработчик препарата. Москалькова сообщила о дискриминации невакцинированных россиян

"Спутник", безусловно, справляется (с индийским штаммом)… Вакцина, по-прежнему, высокоэффективна, практически на 100% она защищает от тяжелых и летальных случаев",- добавил Гущин.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".