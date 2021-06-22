МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Ситуация с COVID-19 тревожная, россияне должны активно делать прививки, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Число случаев COVID-19 в России выросло на 16 715

"Ситуация (с коронавирусом — ред.) действительно тревожная, и хочется надеяться, что все граждане России проникнутся социальной ответственностью, заботой о своем здоровье, о здоровье окружающих, близких. Каждый, кто делает прививку, тем самым вносит свой вклад в наше общую безопасность. Сегодня всем очень важно это осознать", — сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2021 года.

Темпы вакцинации от коронавируса в России очень низкие, хотя в стране созданы все условия для вакцинаци населения, добавила спикер Совефеда. "Темпы вакцинации очень низкие, и это очень обидно и трудно объяснимо, когда именно в нашей стране появилась первая эффективная и безопасная вакцина, когда сейчас созданы все условия, — сказала она.

"Сейчас созданы все условия для того, чтобы каждый гражданин, где бы он ни проживал — в большом городе или маленьком поселке, имеет возможность привиться. Вакцин достаточно, их уже четыре, и созданы условия, чтобы людям было удобно прививаться. И, тем не менее, темпы вакцинации низкие, в то время как последняя динамика распространения коронавируса очень тревожная, она нарастает", — уточнила Матвиенко. Москалькова сообщила о дискриминации невакцинированных россиян

Спикер Совета Федерации поддержала решение властей ряда регионов обязать сотрудников ряда отраслей пройти вакцинацию от коронавируса. По ее словам, некоторые регионы в неординарных условиях пандемии принимают дополнительные меры по ускорению темпа вакцинации, особенно для тех категорий граждан, которые работают в сферах, требующих постоянный контакт с людьми. "И это необходимые меры", — подчеркнула Матвиенко.

Кроме того, Матвиенко считает, что руководители предприятий должны пропагандировать вакцинацию среди работников, опровергать фейковые сообщения и слухи о прививке. По ее словам, привлечение сотрудников к вакцинации должно быть через убеждение, снятие страхов перед вакцинацией.

"Абсолютно доказано, что если привитый (человек) заболел, заболевание проходит легче", — подчеркнула Матвиенко.

Прогнозов по дальнейшему течению пандемии коронавирусной инфекции сейчас делать нельзя, добавила спикер Совфеда. "Прогнозы здесь неуместны. Можно лишь одно твердо и уверенно сказать… мы победим пандемию только при наращивании темпов вакцинации и достижения, как утверждают специалисты, не менее 60-70% общей вакцинации населения", — заключила она.