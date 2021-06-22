МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Заявление уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, которая назвала нечестной игрой заставлять прививаться от COVID под угрозой поражения в правах непривитых — это повод для обсуждения вопроса оперштабом, но ситуация требует энергичных мер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Выявлен новый симптом COVID-19, характерный только для вакцинированных

Ранее Москалькова назвала нечестной игрой попытки заставлять людей прививаться от коронавируса под угрозой поражения в правах.

"Это требует очень серьезного рассмотрения (оперштаба). Эта ситуация очень важная. Действительно, во многих европейских странах сейчас не просто принимается к сведению факт прививки, но принимается к сведению также факт наличия иммунитета. Но, в целом, надо признать — в мире еще не выработано каких-то единых подходов и стандартов на этот счет", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о дискриминации непривитых, но переболевших COVID россиян.

Как отметил представитель Кремля, в сегодняшней реальности необходимости вакцинации "придется жить в обозримой перспективе". Число случаев COVID-19 в России выросло на 16 715

"Другое дело — прививка. Это ведь не самоцель, самоцель — это иммунизация. Иммунизация наступает или путем прививки, или путем перенесения этого заболевания и получения соответствующего иммyнного ответа организма", — отметил он.

Непривитые от коронавируса и не имеющие антител россияне так или иначе попадут в менее выгодное положение: "дискриминация неминуемо наступит", подчеркнул Дмитрий Песков. "Поведение вируса настолько нестандартное, что те, кто не привит и те, кто не имеет иммунитета, эти люди так или иначе попадут в менее выгодное положение чем те, кто имеет иммунитет — либо переболев, либо сделав прививку", — уточнил он.

"Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета, люди без прививки не смогут работать на всех участках. Это не возможно. Это будет представлять угрозу для окружающих", — добавил представитель Кремля, отвечая на вопрос, допустима ли дискриминация непривитых россиян в целях достижения коллективного иммунитета в стране.