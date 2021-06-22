ЛОНДОН, 22 июн — ПРАЙМ. Ревакцинация от коронавируса "усиливающими" дозами прививки может потребоваться в течение десяти ближайших лет, считает один из руководителей британской национальной системы здравоохранения HNS Крис Хопсон. Песков ответил на заявление о дискриминации непривитых россиян

Ранее британские власти заявили, что осенью начнут вакцинацию населения третьей, "усиливающей", дозой прививки от коронавируса. Минздрав заявил, что третья доза поможет укрепить иммунитет и противостоять новым штаммам вируса.

"Бустерная вакцинация, возможно, будет необходима на ежегодной основе в течение… как минимум пяти, шести, семи, восьми или десяти лет… Мы просим правительство как можно скорее представить программу бустерной вакцинации для того, чтобы NHS смогла делать прививки в обычном режиме, а не как экстренную спецоперацию", — сказал Хопсон в интервью Times Radio.

По его словам, в сентябре в Британии начнется вакцинация от гриппа, одновременно с ней медики могут начать и ревакцинацию от коронавируса. Выявлен новый симптом COVID-19, характерный только для вакцинированных

"Прививать от гриппа мы начнем в сентябре, и если мы будем делать эти прививки в одну руку, а вакцины от коронавируса — в другую, то там нужно знать все (о программе правительства) как можно быстрее", — добавил представитель NHS.

Правительственные эксперты ранее обещали предоставить всю информацию по бустерной вакцинации к концу августа.