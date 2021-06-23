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В Кремле опровергли планы по введению всероссийского локдауна
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне вводить локдаун не планируется. "Нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос о введении локдауна на... ПРАЙМ, 23.06.2021
covid-19, пандемия, локдаун, дмитрий песков, кремль, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне вводить локдаун не планируется.
"Нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос о введении локдауна на федеральном уровне.
Пресс-секретарь Путина добавил, что ему неизвестно, чтобы какой-то из регионов РФ готовился ввести локдаун.
"Здесь уже не важно, что мы считаем, здесь важно, какие решения принимает в рамках особых полномочий регион. Именно регион определяет те меры, которые должны приниматься в текущих условиях. Мы не располагаем информацией, что кто-то обсуждает полный локдаун", — сказал Песков, отвечая на вопрос о достаточности мер, вводимых московскими властями в связи с коронавирусом, и о том, планируется ли вводить полный локдаун.