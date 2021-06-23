МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне вводить локдаун не планируется. Число случаев COVID-19 в России выросло на 17 594

"Нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос о введении локдауна на федеральном уровне.

Пресс-секретарь Путина добавил, что ему неизвестно, чтобы какой-то из регионов РФ готовился ввести локдаун.

"Здесь уже не важно, что мы считаем, здесь важно, какие решения принимает в рамках особых полномочий регион. Именно регион определяет те меры, которые должны приниматься в текущих условиях. Мы не располагаем информацией, что кто-то обсуждает полный локдаун", — сказал Песков, отвечая на вопрос о достаточности мер, вводимых московскими властями в связи с коронавирусом, и о том, планируется ли вводить полный локдаун.