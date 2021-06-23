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Песков рассказал о ситуации с вакцинами в стране
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о ситуации с вакцинами от коронавируса в стране. По его словам, нехватки препаратов в России нет и не будет. "Мы его не... ПРАЙМ, 23.06.2021
дмитрий песков, вакцина, covid-19, пандемия, новости, бизнес, фармацевтика, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о ситуации с вакцинами от коронавируса в стране. По его словам, нехватки препаратов в России нет и не будет.
"Мы его не оцениваем: мы считаем, что его не должно быть и не будет", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают риск дефицита вакцины внутри страны.
В ближайшие дни вакцины от COVID-19 появятся, их производят в достаточном количестве, уточнил он.
Россия не может сиюминутно удовлетворить весь спрос на вакцинцу за рубежом, но в будущем обязательства будут исполняться, подчеркнул Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, касающийся поставок препарата в Аргентину, он отметил, что сейчас "абсолютным приоритетом является внутреннее потребление" и удовлетворение внутренних нужд, а также вакцинация населения РФ.
"Именно на этом приоритете сейчас производители и наши ведомства концентрируются. Действительно, удовлетворить абсолютно весь спрос заграницей сиюминутно не представляется возможным, но по истечению времени все обязательства будут выполняться", — добавил Песков.