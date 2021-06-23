МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Необходимо ограничить массовые мероприятия в связи с эпидемиологической ситуацией, вплоть до их отмены, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России

"Большинство из этих мер уже приняла Москва, но мы обращаемся ко всем регионам страны, чтобы они также принимали аналогичные меры. Часть из них постепенно эти меры уже принимает. Это соблюдение ограничительных мер, с учетом эпидемиологической ситуации в соответствии с требованиями вашего указа еще мая 2020 года по тем критериям, которые были установлены, и резкое ограничение вплоть до отмены массовых мероприятий в случае распространения новой коронавирусной инфекции в тех параметрах, в которых мы наблюдаем", — сказала Голикова в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Голикова подчеркнула, что в 27 регионах России, где были сняты ограничения на проведение зрелищных мероприятий и оказание услуг общепита ночью, выросла заболеваемость коронавирусом.

Вице-премьер обратилась к россиянам с просьбой максимально соблюдать ограничительные меры, а также вакцинироваться.

"В этой связи хочу обратиться к гражданам, работодателям, чтобы было максимально обеспечено соблюдение ограничительных мер и проведена соответствующая вакцинация, чтобы защитить себя и своих близких", — подчеркнула Голикова.

Также вице-премьер попросила граждан пожалеть медицинских работников, которые уже полтора года работают практически без отпусков, на износ.

"Соблюдение тех правил, которые рекомендуются и главными санитарными врачами, и медицинскими специалистами, а также ограничительные меры имеют чрезвычайно важное значение для преодоления той ситуации, которая сложилась", — уверена Голикова.