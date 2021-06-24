МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Получить QR-код для доступа в заведения общепита Москвы можно по итогам вакцинации только одной из зарегистрированных на территории РФ вакцин, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. Оперштаб объяснил, можно ли вакцинироваться с высоким уровнем антител

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в городе остаётся сложной, с 28 июня все заведения общественного питания Москвы должны стать "свободными от коронавируса" — доступ к ним будут иметь вакцинировавшиеся от коронавируса или переболевшие им, или люди, у которых есть отрицательный ПЦР- тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода, который можно получить на сайте mos.ru или на госуслугах.

"Получить QR-код можно по итогам вакцинации только одной из зарегистрированных на территории РФ вакцин. В случае, если гражданин вакцинирован в другом государстве другой вакциной, он может сдать ПЦР-тест для получения QR-кода", — сообщает штаб, отвечая на вопрос, является ли вакцина иностранного государства основанием для получения QR-кода и как действовать, если гражданин вакцинирован в другом государстве.

Если человек не обращался к врачу или переболел бессимптомно, факт его болезни не зафиксирован в регистре, получить QR-код он не сможет. Собянин разрешил посещать летние кафе без QR-кода

Кроме того, если человек болел не в Москве или наблюдался в частном, федеральном или ведомственном учреждении города, а также у него нет московского полиса ОМС или прикрепления к московской поликлинике, то он может воспользоваться сервисом для получения QR-кода на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru, который начнет работать 25 июня.

"После заполнения специальной формы ваши данные будут сверены с региональным и федеральным регистром заболевших, и при наличии информации о вашем заболевании — QR-код будет сгенерирован. Если ваши данные не будут найдены — необходимо обратиться в ту медицинскую организацию, в которой вы наблюдались, для проверки внесения ваших данных в регистр переболевших", — добавили в штабе.

Доступ по QR-кодам в Москве с 28 июня не будет распространяться на продуктовые магазины и аптеки, подчеркивает оперштаб.

Добавляется, что туристу, у которого пересадка на рейс в Москве, нужен QR-код, если он собирается посетить ресторан или мероприятие, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.