МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Вакцинация от коронавируса в России остается добровольной, тот, кто должен сделать прививку, но не хочет вакцинироваться, имеет право поменять работу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отказавшихся от вакцинации сотрудников лишат зарплаты

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве ранее сообщил, что работодатель обязан отстранить сотрудника, отказавшегося от вакцинации от COVID при отсутствии медицинских противопоказаний. При этом во время отстранения от работы невакцинировавшемуся сотруднику зарплата не начисляется, а сам период не включается в стаж, дающий право на отпуск.

"В целом вакцинация действительно остается добровольной. Мы с вами уже говорили, что если в сфере услуг работает москвич, и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг. И если он хочет, он будет искать себе работу в другом месте, которое не связано с теми областями, где вменяется обязательное наличие прививки", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, по-прежнему ли можно говорить о том, что вакцинация от коронавируса остается добровольной.

На уточняющий вопрос, может ли считаться добровольным выбор между вакциной и потерей работы представитель Кремля ответил, что "это добровольность, потому что вы можете поменять работу".

Меры по обязательной вакцинации от COVID-19 отдельных категорий работников связаны с текущей эпидситуацией, подчеркнул Песков. В регионах растет спрос на вакцинацию от COVID-19

"Если вы работаете в сфере услуг и если вы не привиты, вы можете представлять угрозу для тех, кому вы эти услуги оказываете в условиях острой вспышки пандемии. Поэтому меры обусловлены текущим моментом", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что действуют особые полномочия главы региона, и все меры связаны "с пандемией и с необходимостью принятия действенных мер для прекращения этой вспышки".

Пресс-секретапь главы государства добавил, что работа по координации деятельности регионов России в их борьбе с коронавирусом идет постоянно, этим вопросом занимаются оперативный штаб правительства и премьер-министр Михаил Мишустин.