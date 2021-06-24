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В России обнаружено более 16 тысяч потенциальных мутаций коронавируса
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Более 16 тысяч потенциальных мутаций коронавируса обнаружено в России, заявил директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов. "Обнаружено 16 003 потенциальных мутации",- говорится в... ПРАЙМ, 24.06.2021
новый штамм covid-19, covid-19, пандемия, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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СОЧИ, 24 июн — ПРАЙМ. Более 16 тысяч потенциальных мутаций коронавируса обнаружено в России, заявил директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов.
"Обнаружено 16 003 потенциальных мутации",- говорится в презентации к выступлению Максютова на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности".
Он отметил, что такому разнообразию вариантов вирусов может противостоять только повсеместная массовая вакцинация.
Максютов также рассказал об эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" против штаммов коронавируса "дельта" и "дельта плюс". "Все мутации, которые вызывают беспокойство — альфа, бета, гамма, дельта, дельта плюс не попадают в структуру выбранного пептида",- сказал Максютов на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности".