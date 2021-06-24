СОЧИ, 24 июн — ПРАЙМ. Более 16 тысяч потенциальных мутаций коронавируса обнаружено в России, заявил директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов. Ученый назвал новый штамм COVID заразным даже при мимолетной встрече

"Обнаружено 16 003 потенциальных мутации",- говорится в презентации к выступлению Максютова на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности".

Он отметил, что такому разнообразию вариантов вирусов может противостоять только повсеместная массовая вакцинация.

Максютов также рассказал об эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" против штаммов коронавируса "дельта" и "дельта плюс". "Все мутации, которые вызывают беспокойство — альфа, бета, гамма, дельта, дельта плюс не попадают в структуру выбранного пептида",- сказал Максютов на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности".