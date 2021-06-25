МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Ростуризм рекомендует туристам по возможности вакцинироваться от COVID-19, если нет медицинских или иных противопоказаний, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Туроператоры фиксируют "шквал" аннулирований туров в Краснодарский край

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации. Ограничения из-за осложнения ситуации с коронавирусом ввели и некоторые другие регионы страны.

"Мы видим, что ситуация сложная, развивается в регионах неравномерно и требует разного уровня ограничений для сдерживания роста заболеваемости. Мы безусловно выступаем за соблюдение всех необходимых мер безопасности и понимаем, что этот летний туристический сезон проходит с учётом продолжающейся пандемии", — сказала Догузова журналистам.

"Ключевая задача Ростуризма — дать туристам возможность безопасно путешествовать, а бизнесу – продолжать работать. Мы рекомендуем людям, по возможности, вакцинироваться, если на то нет медицинских или иных противопоказаний, чтобы ситуация как можно быстрее нормализовалась и ограничения постепенно были сняты", — добавила она.

Ведомство также сообщает туристам, что они могут ознакомиться с актуальной информацией о действующих ограничениях в регионах, включая Краснодарский край, на Национальном туристическом портале Russia.Travel. Кроме того, Ростуризм напоминает туроператорам и турагентам о необходимости информировать туристов о текущей эпидемиологической ситуации и существующих ограничениях в регионах России при продаже туров.