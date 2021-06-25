МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 20 393, до 5 409 088, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В России обнаружено более 16 тысяч потенциальных мутаций коронавируса

Накануне прирост составил 20 182 новых случая заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 20 393 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3120 (15,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 409 088 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,38%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 7916, Подмосковье — 2436, Санкт-Петербурге — 1194; наименьшее — в Еврейской автономной области — 10, Ненецком автономном округе — 8, Чукотском автономном округе — 3. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Северной Осетии — 0,08%. Ученый рассказал, сколько будет длиться борьба с коронавирусом

За сутки в РФ выписаны 14 024 человека после COVID-19, за все время — 4 929 639. В частности, в Москве за сутки выписаны 4558 человек, в Санкт-Петербурге — 1897, в Подмосковье — 1702.

Число смертей с COVID-19 достигло максимума с 21 января — 601 случай, общее число смертей выросло до 132 064, следует из данных оперативного штаба.

Согласно статистике штаба, 21 января в стране было зарегистрировано 612 смертей с заболеванием.

Число смертей с коронавирусом за сутки в Москве обновило рекорд, составив 98 случай, также 98 человек с инфекцией за сутки скончались в Санкт-Петербурге, 26 — в Бурятии.