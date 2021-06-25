МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Лаборатория "Инвитро" заявила РИА Новости о дефиците необходимых реагентов из-за чего выполнение тестов на определение количества антител к новой коронавирусной инфекции будет приостановлено на 7-10 дней, там ждут поставки химикатов. Мишустин заинтересовался ростом цен ПЦР-тестов на COVID

"Мы действительно наблюдаем дефицит реагентов, поэтому с большим сожалением сообщаем, что ставим на паузу продажи теста на количественные антитела на 7-10 дней", — сказали в лаборатории.

Там уточнили, что ожидают новой поставки реагентов, чтобы возобновить тестирование в полном объеме.

"В качестве альтернативы на этот период мы предлагаем нашим пациентам новый количественный тест на антитела на другой тест-системе. Он доступен для ключевых регионов, в которых сейчас наибольшая нагрузка на лаборатории: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Урал. Из-за огромного спроса тест будет доступен в ограниченных количествах в зависимости от технологических возможностей лабораторий", — добавили в компании.

"Мы рассчитываем максимально быстро возобновить тестирование в полном объеме, так как понимаем всю важность тестирования в текущей эпидемиологической обстановке", — заключили в "Инвитро".

Ранее компания предупреждала, что из-за высокой нагрузки возможны задержки в предоставлении результатов ПЦР-исследований — от нескольких часов до двух-трех дней. Сеть отмечает, что перевела все лабораторные комплексы в России на круглосуточный режим работы в связи с резким скачком спроса.